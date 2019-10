Krummenacher ist Weltmeister

«Ich habe einen extremen Willen, mein Ziel zu erreichen. In diesen Modus werde ich auch in Katar kommen», sagte Randy Krummenacher vor dem letzten Rennen der Supersport-Saison.

Seit Beginn weg lag der 29-Jährige aus dem Grüt in der Gesamtwertung in Führung. Zuletzt schmolz sein Vorsprung auf Federico Caricasulo allerdings auf acht Punkte. Taktieren wollte er deshalb aber im letzten Rennen nicht.

Nichts mehr anbrennen lassen

Tatsächlich liess der WM-Leader am Persischen Golf im Kampf gegen seine Rivalen Caricasulo und Jules Cluzel nichts mehr anbrennen.

Krummenacher reichte dabei ein fünfter Platz. Dies weil Clusel zwar Zweiter wurde, sein härtester Gegner Caricasulo es aber nur auf den vierten Rang schaffte. Dadurch hatte er am Ende einen Vorsprung von sechs Punkten auf den Italiener.

«Ich wusste, wenn es so bleibt, gewinne ich den Titel.» Randy Krummenacher

«Das war ein extrem hartes Rennen. Ich war stets am Limit und versuchte so an Federico dranzubleiben. Die letzten fünf Runden konnte ich nicht mehr alles geben. Da übernahm mein Kopf das Kommando. Ich wusste, wenn es so bleibt, gewinne ich den Titel.», sagte Krummenacher gegenüber «speedweek.com».