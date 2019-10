Wie Apothéloz sich aufs Podest steigerte

Er erreichte all seine Ziele – und war am Schluss doch nicht ganz zufrieden. Denn es fehlte wenig, und Julien Apothéloz wäre in der Nachwuchswertung der Tourenwagenserie ADAC TCR Germany nicht nur auf der zweitobersten Stufe des Podests gestanden.

8,5 Punkte betrug sein Rückstand auf die (deutlich erfahrenere) Deutsche Michelle Halder. «Das ist eine kleine Enttäuschung», sagt Apothéloz. «Aber wir können trotzdem stolz sein. Ich habe oft gezeigt, dass ich schnell sein kann.»