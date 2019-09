Krummenacher will nicht mehr Bezahlfahrer sein

Die Pause ist in der Mitte. Oder eben nicht, wenn es um Randy Krummenacher geht. Zwei Monate lang hatte der Oberländer aus dem Grüt in der Supersport-WM kein Rennen. Am Wochenende geht es weiter – nicht in die zweite Saisonhälfte, sondern in den Schlussspurt: Nur vier Rennen stehen noch an.