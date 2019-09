Die Angst fährt mit

Am Samstagnachmittag kann es Mike Joos etwas ruhiger angehen lassen. Ein paar Hände schütteln, Ehrengäste betreuen, Ranglisten aufhängen und bei der Preisverteilung mitwirken – viel bleibt dem OK-Präsidenten nicht mehr zu tun. Auch seine Arbeit als Verantwortlicher für den Aufbau ist getan, die Rennen am 45. Motocross in Gutenswil sind längst im Gange.

«Die Vorbereitungen beginnen früh und ziehen sich über das gesamte Jahr hin.»

OK-Präsident Mike Joos