Der Aufsteiger, der auch kochen muss

Der Aufstieg war gleichzeitig erzwungen und gewollt. Seit dieser Saison fährt Alex Zanetta in der Prestige-Kategorie, der höchsten Stufe im Supermoto-Sport. Sechster war er in der letzten Saison geworden in der Challenge-Klasse – und konnte damit gar nicht anders, als die Klasse zu wechseln.