Erst Punkte-Jubel, dann Ernüchterung

Das Wichtigste in Kürze

Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi kamen in Hockenheim als 7. und 8. ins Ziel

Vier Stunden nach dem Rennen wurden die Alfa-Piloten bestraft

Das Team will den Entscheid anfechten



Es wäre eigentlich ein so erfolgreicher Tag gewesen für das Hinwiler Alfa-Romeo-Team. Am GP von Deutschland in Hockenheim fuhren beide Autos zum zweiten Mal in dieser Saison in die Punkte, Kimi Räikkönen als Siebenter und Antonio Giovinazzi als Achter.

Doch kurz vor 21 Uhr – rund vier Stunden nach dem Rennen – kam die Hiobsbotschaft: Weil Kupplungseinstellungen vor dem Start unerlaubt verändert wurden, kassierten die beiden Piloten nachträglich 30-Sekunden-Strafen. Damit fallen sie aus den Punkterängen und belegen neu die Plätze 12 und 13.

Umstrittene Kupplungseinstellung

In der Urteilsbegründung der Stewards heisst es, das Drehmoment am Start sei nicht im vorgeschriebenen Zeitraum freigesetzt worden, nachdem die Piloten die Kupplung lösten. Passieren muss dies laut Reglement innert 70 Millisekunden; gemessen wurden bei Räikkönen 200 Millisekunden, bei Giovinazzi 300. Das sei aufgrund der nassen Bedingung ein möglicher Vorteil am Start gewesen, heisst es.

«Wir werden diese Entscheidung anfechten.»

Alfa-Romeo-Teamchef Frédéric Vasseur

Alfa-Teamchef Frédéric Vasseur zeigte sich enttäuscht: «Wir werden diese Entscheidung anfechten», sagte der Franzose. Während der Aufwärmrunden hinter dem Safety Car habe es eine Fehlfunktion der Kupplung gegeben die man nicht habe kontrollieren können.

«Wir respektieren die Arbeit der Kommissäre, aber wir glauben wir haben eine Begründung und Beweise, um die Entscheidung anzufechten.» Die ursprünglichen Klassierungen seien für die Fahrer «die richtige Belohnung für eine sehr gute Performance in schwierigen Bedingungen».

(K)ein schönes Geschenk für Zehnder

Es wäre das beste Teamresultat für den Hinwiler Alfa-Romeo-Rennstall in dieser Saison gewesen. Zehn Punkte – eigentlich ein schönes Geschenk für den Illnauer Beat Zehnder, der in Hockenheim sein 25-jähriges Jubiläum als Sauber-Teammanager feierte. Auch Peter Sauber gehörte zu den Gratulanten; der Teamgründer verfolgte das Rennen in der Box.