«Er ist die loyalste Person, die man sich vorstellen kann»

Alles begann mit einem Inserat im «Zürcher Oberländer» – und mit einer Absage. Als sich Beat Zehnder 1987 auf eine ausgeschriebene Stelle als Sportwagen-Mechaniker bei Peter Sauber bewarb, war er weder interessiert am Rennsport noch erfahren darin. «Ich hatte keine Ahnung, was die Firma Sauber macht. Und ich konnte nicht nachvollziehen, weshalb Leute am Sonntagnachmittag am TV zuschauen, wie Autos im Kreis herumfahren», sagte der Illnauer vor einigen Jahren zum «ZO».