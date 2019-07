In aller Feindschaft

Der Kommentator war völlig aus dem Häuschen. «Jetzt wird das Duell feurig», schrie er mit aufgewühlter Stimme ins Mikrofon, als sich Randy Krummenacher vor zehn Tagen in der letzten Runde in Misano einen packenden Zweikampf mit seinem Teamkollegen Federico Caricasulo lieferte. Am Ende strahlte der Oberländer als Sieger, zum vierten Mal in dieser Saison, und baute sein Polster an der Spitze des Supersport-WM-Klassements auf 22 Punkte aus.