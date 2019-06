Sauber und der verkorkte Champagner

Er dürfte jedem Sauber-Fan in bester Erinnerung sein, der 8. Juni 2008. Am GP von Kanada in Montreal siegte Robert Kubica vor seinem Teamkollegen Nick Heidfeld – es war der erste und bisher einzige Sieg für Sauber in der Formel 1. Jubel, Trubel, Champagnerdusche – ein wortwörtlich einmaliges Ereignis in der Geschichte des Rennstalls.

Nun steht wieder ein GP von Kanada an, und von Siegchancen kann man derzeit beim unterdessen unter dem Namen Alfa Romeo fahrenden Hinwiler Team nicht einmal mehr träumen. Zuletzt in Monaco lagen sogar die sonst wieder zur Gewohnheit gewordenen WM-Punkte ausser Reichweite. Vielleicht auch deshalb erinnert sich das Team in seiner Rennvorschau an das Highlight von vor elf Jahren – gepaart mit einer netten Anekdote.

Der aufgeregte Kubica

Es geht um eine Champagnerflasche. Davon stehen in Hinwil 27, für jeden Podestplatz eine, und sie sehen alle ähnlich aus – wie Champagnerflaschen eben. Diejenige, die es für den Sieg in Montreal gab, unterscheidet sich allerdings von allen andern. Sie ist die einzige, die noch verschlossen ist. Kubica sei auf dem Siegerpodest derart aufgeregt gewesen, dass er vergessen habe, seine Flasche zu öffnen. Und deshalb habe der Champagner auch in verschlossenem Zustand die Vitrine im Werk in Hinwil erreicht.

Eine hübsche Geschichte. Aber eine unwahre – zum Teil wenigstens. Denn Kubica hat auf dem Podest durchaus Champagner versprüht, sein erstes Opfer war der damalige Teamchef Mario Theissen.