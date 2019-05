Der dreihundertfache Kimi

Es ist ein besonderes Jubiläum: In Monaco nimmt Kimi Räikkönen sein 300. GP-Wochenende in Angriff. Der Finne steigt damit in einen exklusiven Kreis von nur fünf Fahrern auf – und ist von den aktuellen Piloten weitaus der Erfahrenste. Unter den zehn Fahrern mit den meisten Rennen ist mit Lewis Hamilton nur ein weiterer derzeit noch aktiver Pilot – der Weltmeister steht in Monaco zum 235. Mal am Start.