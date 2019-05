So fliegt Krummenacher dem Titel entgegen

Erster, Zweiter, Erster, Zweiter. Einen so erfolgreichen Saisonstart hatte Randy Krummenacher noch nie. Der 29-Jährige ist derzeit in der Supersport-WM das Mass aller Dinge. Nach vier von zwölf Saisonrennen liegt er in der Gesamtwertung in Führung, 17 Punkte vor seinem Teamkollegen, dem Italiener Federico Caricasulo, der bisher einen Rennsieg und drei dritte Ränge einfuhr. 25 Zähler gibt es für einen Sieg, 20 für den zweiten Platz.