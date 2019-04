Jetzt ist von Apothéloz Abgeklärtheit gefragt

Für Julien Apothéloz sind die Frühlingsferien alles andere als entspannend. Der Gockhauser Gymnasiast reist nicht ans Meer, sondern nach Oschersleben. Der deutsche Ort in der Nähe von Magdeburg ist für seine Rennstrecke international bekannt. Und dort gilt es für Apothéloz erstmals in diesem Jahr ernst: Der Saisonstart in der ADAC TCR Germany steht an.