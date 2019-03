Ein Schumacher im Sauber - der Kreis schliesst sich

Er trägt einen grossen Namen – und er testet nächste Woche für das Hinwiler Alfa-Romeo-Team: Mick Schumacher, der Sohn des siebenfachen Weltmeisters Michael Schumacher. Der 20-Jährige debütiert anlässlich der Testfahrten nach dem GP vom Bahrain vom Wochenende in einem Formel-1-Boliden: Am Dienstag sitzt er im Ferrari – und am Mittwoch eben im Alfa Romeo.

Mick Schumacher ist seit diesem Winter unter Ferrari-Fittichen als Fahrer des Nachwuchsprogramms der Scuderia. Zu Beginn im Kartsport fuhr er unter dem Namen Mick Betsch, um grössere Medienaufmerksamkeit zu verhindern. Letztes Jahr feierte er in der europäischen Formel-3-Meisterschaft den Gesamtsieg und steht heuer in der Formel-2-Meisterschaft unter Vertrag, deren Saison am Wochenende beginnt.

«Ich freue mich auf den Test, er wird sicher eine tolle Erfahrung. Aber für den Moment schiebe ich diese Gedanken zur Seite, weil ich mich zu hundert Prozent auf mein erstes F2-Rennen fokussieren möchte», wird Schumacher im Alfa-Communiqué zitiert.