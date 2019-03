Randy Krummenacher erneut auf dem Podest

Nach seinem Sieg zum Saisonauftakt der Supersport-WM stand Randy Krummenacher auch im zweiten Saisonrennen auf dem Podest. Der 29-jährige aus dem Grüt musste sich dem Franzosen Jules Cluzel lediglich um 0,939 Sekunden geschlagen geben.

Die beiden Yamaha-Fahrer Krummenacher und Cluzel führen in der Gesamtwertung nach zwei Saisonrennen ex-aequo mit 45 Punkten. Das nächste Rennen findet am 7. April in Alcañiz (ESP) statt.