Weshalb man in Hinwil von Platz 4 träumen darf

Es scheint, als wüssten die Hinwiler diese Chance zu nutzen. Der C38, das erste Auto, das unter dem im letzten Sommer verpflichteten ehemaligen Ferrari-Ingenieur Simone Resta entwickelt wurde, holte sich in den Vorsaisontests anerkennende Kommentare ab – für das gewagte Frontflügel-Design, aber auch für die Zuverlässigkeit und für die gefahrenen Zeiten. Die beiden Fahrer spulten das Testprogramm ohne grössere Komplikationen ab – mit 922 Testrunden gehörte Alfa Romeo zu den fleissigsten Teams.

Die Basis scheint also gelegt für eine neuerliche Steigerung. Und wenn es das Team schafft, eine ähnliches Entwicklungtempo an den Tag zu legen wie in der letzten Saison, darf man in Hinwil durchaus vom Platz hinter den Topteams träumen – wie eben 2001, als Räikkönen die Formel-1-Welt überraschte. Es wäre für das Team, das zwar Alfa Romeo heisst, in dem aber viel Ferrari und noch mehr Sauber drin ist, die definitive Rückkehr zu alter Sauber-Stärke.

Der Rennkalender



17. März: GP von Australien in Melbourne

31. März: GP von Bahrain in Sakhir

14. April: GP von China in Schanghai

28. April: GP von Aserbaidschan in Baku

12. Mai: GP von Spanienin Montmeló

26. Mai: GP von Monaco in Monte Carlo

9. Juni: GP von Kanada in Montreal

23. Juni: GP von Frankreich in Le Castellet

30. Juni: GP von Österreich in Spielberg

14. Juli: GP von Grossbritannien in Silverstone

28. Juli: GP von Deutschland in Hockenheim

4. August: GP von Ungarn in Mogyorod

1. September: GP von Belgien in Francorchamps

8. September: GP von Italien in Monza

22. September: GP von Singapur in Singapur

29. September: GP von Russland in Sotschi

13. Oktober: GP von Japan in Suzuka

27. Oktober: GP von Mexiko in Mexiko-City

3. November: GP der USA in Austin

17. November: GP von Brasilien in São Paulo

1. Dezember: GP der Vereinigten Arabischen Emirate in Abu Dhabi