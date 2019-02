Ob Alfa Romeo oder Alfa-Sauber: Das Hinwiler Team ist gut dabei

Wie soll man das Team nun nennen? Das ist die Frage, die in der Formel 1 rund um Sauber oder Alfa Romeo oder Alfa-Sauber oder wie auch immer leidenschaftlich diskutiert wird. Formel-1-Traditionalisten tun sich schwer damit, dass der Name Sauber nicht mehr in den offiziellen Meldelisten auftaucht, sondern nur noch Alfa Romeo. Und das, obwohl kein einziges Teil des Autos wirklich von Alfa Romeo kommt, sondern aus Hinwil und von Partner Ferrari.