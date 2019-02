So sieht der neue Hinwiler Bolide aus

Auf dem Auto fehlt wie erwartet das Sauber-Logo. Das Team gab vor zwei Wochen bekannt, dass es in der neuen Formel-1-Saison als Alfa Romeo Racing ins Rennen geht. Vorne auf der Nase, wo bisher der Sauber-Schriftzug prangte, ist nun das Alfa-Romeo-Emblem abgebildet. Doch der Bezug zur Schweiz ist auf dem Auto weiterhin zu sehen: Auf der Vorderseite des Heckflügels stehen weiterhin die Worte «Schweiz Suisse Svizzera», getrennt von zwei Schweizer Kreuzen.

Neue Flaggen in Hinwil

Ganz anders sieht es in Hinwil aus. Dort wird sichtbar, dass die Firma, die das Alfa-Romeo-Team betreibt, weiterhin Sauber heisst. Mehrere Flaggen mit dem roten Sauber-Logo und dem Schriftzug wurden in der Nähe des Werks auf der Seite der Zürichstrasse aufgehängt. Das ist ungewohnt. Lange war höchstens an den Team-Lastwagen ersichtlich, dass hier ein Formel-1-Rennstall beheimatet ist – das Logo und den Schriftzug sah man zuletzt nur beim Haupteingang des Gebäudes an der Wildbachstrasse.

Auch auf der neuen Website des Unternehmens ist der Name und das Logo weiterhin präsent – und es wird klarer als vorher ersichtlich, dass die Firma in Hinwil nicht ausschliesslich ein Formel-1-Team betreibt.