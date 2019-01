Neuer Bolide wird am 18. Februar präsentiert

Wie sieht der Dienstwagen der beiden Sauber-Piloten Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi aus? Auf die Antwort auf diese Frage müssen sich die Sauber-Fans noch bis am 18. Februar gedulden. Dann findet das Roll-out des C38-Ferrari statt. Um 8.20 Uhr morgens wird er in der Boxengasse des Circuit de Catalunya in der Nähe von Barcelona enthüllt. 40 Minuten später beginnt die erste viertägige Staffel der offiziellen Vorsaison-Tests.

Keine grosse Show

Damit verzichtet Sauber wie in den vergangenen Jahren – und wie die meisten anderen Teams – auf eine grosse Show zur Präsentation des neuen Autos. Offiziell zumindest. Denn es gibt Spekulationen, wonach das Auto schon vor dem offiziellen Roll-out auf einer Rennstrecke unterwegs sein könnte. Am 14. Februar soll auf der Ferrari-Teststrecke in Fiorano ein Promotions-Event angesetzt sein.