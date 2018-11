Sie will die Machowelt aufmischen

Eine Fahrerin in der Königsklasse des Motorsports – das sorgt für Aufsehen. Es gibt zwar Teamchefinnen wie Claire Williams und früher Monisha Kaltenborn, Ingenieurinnen wie Ruth Buscombe, die bei Sauber für die Strategie zuständig ist, Journalistinnen, Pressesprecherinnen. Neben der Strecke spielen Frauen bisweilen Hauptrollen. Doch auf der Strecke sind Männer unter sich – zumindest, wenn es um Startpositionen oder WM-Punkte geht.

In der bald 70-jährigen Geschichte der Formel 1 bestritten erst zwei Frauen ein Rennen – zwei Italienerinnen: Maria Teresa de Filippis brachte es Ende der 1950-er Jahre auf drei Starts, Lella Lombardi zwischen 1974 und 1976 auf zwölf. Danach gab es erfolglose Versuche, sich für ein Rennen zu qualifizieren, sowie einige Testeinsätze – zuletzt 2015 jenen von Susie Wolff für Williams in einem Freitagstraining vor dem GP von Grossbritannien.

Oft sind es PR-Stunts

Die Bemühungen der Teams, effektiv eine Frau in ein Renncockpit zu bringen, schienen nicht eben gross. Zwar wurden öfter Frauen als Testfahrerinnen unter Vertrag genommen – was bisweilen aber eher den Eindruck einer PR-Aktion erweckte. Bei Sauber klang es ganz seriös, als 2014 Simona De Silvestro als «Affiliated Driver» vorgestellt wurde – die Schweizerin komme mit dem Ziel, 2015 in der Formel 1 zu fahren, hiess es damals. Gefahren ist De Silvestro, die ihre Fähigkeiten zuvor vier Jahre lang in der Indycar-Serie bewiesen hatte, am Ende aber nur zweimal in einem nicht aktuellen Auto.

Und nun probiert es mit Tatiana Calderon wieder eine Pilotin mit Hilfe des Sauber-Teams. 2017 wurde sie als «Entwicklungsfahrerin» zum Hinwiler Rennstall geholt, damals noch von Monisha Kaltenborn. Unter deren Nachfolger Frédéric Vasseur stieg sie zur Testfahrerin auf – wobei die Bezeichnung relativ irreführend ist. Seit die Tests zeitlich eng begrenzt sind, kommen auf der Strecke in erster Linie die Stammpiloten zum Einsatz.