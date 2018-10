Sauber-Nuller in den USA

Für die Fahrer von Sauber-Ferrari gab es im Grand Prix der USA in Austin keine WM-Punkte: Der von Position neun gestartete Charles Leclerc wurde schon in der ersten Runde von Romain Grosjean von der Strecke gedrängt. Der Monegasse, 2019 im Ferrari-Cockpit, musste an die Box und gab später auf.

Für Grosjean, dessen Haas-Teamkollege Kevin Magnussen vor zwei Wochen Leclercs Rennen zerstört hatte, war der GP USA vorbei.

Marcus Ericsson, der wegen der Starfversetzungen von Max Verstappen (Getriebe) im Red Bull und Pierre Gasly sowie Brendon Hartley in den Toro Rosso-Autos (diverse Antriebsstränge gewechselt) als 16. statt 19. starten durfte, wurde Zwölfter.

So bleibt Toro Rosso-Honda in der Teamwertung auf Rang 8 mit drei Punkten vor dem Hinwiler Rennstall.

Entscheidung um den Titel vertagt

Die Titelentscheidung in der Formel 1 ist derweil um mindestens eine Woche vertagt worden. Kimi Räikkönen im Ferrari gewann in Austin fünf Jahre nach seinem letzten Triumph zum 21. Mal WM-Rennen.

Lewis Hamilton schaffte es nach zwei Reifenstopps nicht, die knapp vor ihm liegenden Räikkönen und Max Verstappen zu überholen. So wurde er mit 2,342 Sekunden Rückstand Dritter. Sebastian Vettel, der sich nach einer Kollision in der ersten Runde mit Daniel Ricciardo auf Rang 16 zurückfiel, konnte in der vorletzten Runde noch Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas überholen und wurde Vierter.

So hat Hamilton vor den letzten drei Saisonrennen 70 Zähler Vorsprung und braucht noch fünf Zähler zu seiner erfolgreichen Titelverteidigung und seinem fünften WM-Titel.