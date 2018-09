Charles Leclerc starker «Best of the Rest»

Der Monegasse Charles Leclerc zeigte im einen Auto von Alfa Romeo Sauber bei seiner Premiere im Sochi Autodrom eine ausgezeichnete Leistung und wurde dafür mit Rang 7, der zweitbesten Klassierung in seiner noch jungen Formel-1-Karriere, belohnt. Noch besser abgeschnitten hatte das Talent Ende April mit Platz 6 im Grand Prix von Aserbaidschan.

Aus Position 7 gestartet, stiess der zukünftige Ferrari-Fahrer nach gelungenen Überholmanövern gegen Esteban Ocon im Racing Point Force India und Kevin Magnussen im Haas zwischenzeitlich auf Platz 5 vor, bevor er seinerseits von den von ganz hinten ins Rennen gegangenen Max Verstappen und Daniel Ricciardo in den Red Bull passiert wurde.

Leclercs Teamkollege Marcus Ericsson, der das Rennen von Startplatz 10 aufgenommen hatte, ging leer aus. Der Schwede, der in der kommenden Saison dem Italiener Antonio Giovinazzi weichen muss, klassierte sich als Dreizehnter.

Hamiltons nächster Schritt zum Titel

Leclerc gebührt mit seiner Klassierung hinter den Fahrern der drei Top-Teams den Titel «Best of the Rest». Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton gewann den Grand Prix von Russland nach seinen Siegen 2014 und 2015 zum dritten Mal. Er baute seinen Vorsprung in der WM-Wertung auf Sebastian Vettel, der im Ferrari Dritter wurde, um 10 auf 50 Punkte aus.

Bei fünf ausstehenden Grands Prix bedeutet die Marge, dass der Deutsche aus eigener Kraft nicht mehr Weltmeister werden kann.

