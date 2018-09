Hamilton-Sieg in Singapur – Sauber punktet

Schützenhilfe von Williams

Der 20-jährige war von Position 13 aus gestartet und konnte erst in der 26. Runde erstmals einen Fahrer überholen (Pierre Gasly im Toro Rosso-Honda). Dann bekam der nächstjährige Ferrari-Fahrer, der bei den Roten einen Vertrag bis 2022 unterschrieben hat, Schützenhilfe von den Williams-Fahrern.

Sergej Sirotkin liess sich einfach weder von Nico Hülkenberg (Renault), Romain Grosjean (Haas-Ferrari) und Sergio Perez (Racing Point Force India-Mercedes) überholen.

«Ich glaube, ich habe wieder einmal bestmögliche Arbeit abgeliefert.» Charles Leclerc, Sauber-Pilot

Das Trio, das bereits früh an der Box gewesen war, büsste dadurch wertvolle Sekunden ein. So war der Weg frei für Rang 9 und den WM-Punkten 14 und 15 für Leclerc. «Ich glaube, ich habe wieder einmal bestmögliche Arbeit abgeliefert. Das will ich auch in den restlichen Saisonrennen machen. Da haben Gedanken über das nächste Jahr einfach keinen Platz.»

Teamkollege Marcus Ericsson verpasste die Top Ten nur um einen Rang und wurde Elfter. Der Schwede muss befürchten, dass er 2019 sein Cockpit an Ferrari-Nachwuchsfahrer Antonio Giovinazzi verlieren wird.

In der Teamwertung machte der im 9. Rang klassierte Hinwiler Rennstall zwei Zähler gut und liegt sechs Rennen vor Schluss noch neun Punkte hinter Toro Rosso-Honda. (sda/zo)