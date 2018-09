Räikkönen kehrt zu Sauber zurück

View this post on Instagram

It’s official! #WelcomeKimi A big Alfa Romeo Sauber F1 Team welcome to 2007 World Champion @kimimatiasraikkonen. Everyone’s favourite Finn will be joining us from 2019. We have big plans together! @f1 #alfaromeosauberf1team #f1 #alfaromeo #sauber #kimi7 #welcome #finn #red #white #motorsport #champion