FC Wetzikon: Eine 100 Jahre alte Talentschmiede

Vom Breitensport direkt zu den Profis

Der Weg in den Profifussball sah damals für Andy Egli noch ganz anders aus, als für die heutigen Jungtalente. Heute gibt es bereits Altersstufen für 5-jährige Kinder. «Das gab es bei uns früher nicht. Ich konnte mich erst mit elf Jahren einer Mannschaft anschliessen», so der ehemalige Nationalspieler. Wechsel in die Nachwuchsabteilung eines grossen Vereins habe es erst recht nicht gegeben, so Egli weiter. «Ich bin direkt vom FC Amriswil in die erste Mannschaft der Grasshoppers gewechselt, das waren vier Klassen Unterschied.»

Heute gibt es bereits für Kinder im Primarschulalter Sichtungstrainings bei Vereinen wie dem FCZ oder GC. Auch vom FC Wetzikon werden regelmässig Spielerinnen und Spieler in die Juniorenmannschaften der beiden Stadtzürcher Clubs aufgenommen. Das ist ein gutes Zeugnis für die Wetziker Nachwuchsabteilung und eine gute Grundlage dafür, dass der Fussballclub aus dem Zürcher Oberland auch noch viele weitere Jahre eine interessante Adresse für junge Sportlerinnen und Sportler bleibt.

Alle Infos zum Jubiläumsfest des FC Wetzikon unter: www.100jahrefcw.ch