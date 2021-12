Uster baut auf Trainer mit Bayern-Vergangenheit

Es wurden viele Namen herumgereicht. Usters Sportchef Roland Leemann spricht in diesem Zusammenhang sogar von «über 50 Anfragen».

Selbst der frühere FCZ-Trainer Urs Meier galt als möglicher Kandidat. Er übernimmt aber genauso wenig das Zepter wie die ehemaligen Ustermer Fabio Digenti (2017–2019) und Bruno Schyrr (2011–2015) oder Sokol Maliqi (ex Gossau, Dübendorf). Auch diese Trainer wurden in den letzten Wochen mit dem Tabellenzweiten der Zweitliga-Gruppe 2 in Verbindung gebracht.