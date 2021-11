Fertig «Grümpelturnier» beim FC Uster

Es ist ein gängiges Ritual, wenn es nicht läuft. Spieler und Staff treffen sich zu einem Krisengespräch. So auch beim FC Uster an diesem Montagabend. Der Gruppenfavorit hatte zwei Tage vorher gegen Phönix Seen denk­würdig 4:5 verloren.

Sportchef Roland Leemann («Das war ein Grümpelturnier») mochte da nach der dritten Saisonnieder­lage und erneut zu vielen Gegentoren nicht mehr länger zusehen – und entliess Ursal Yasar unmittelbar nach Spielschluss. Er sagt: «Mir fehlten schon einige Wochen lang die Impulse des Trainers.»