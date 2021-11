Rüti und Brüttisellen im Duell der Tiefflieger

Für Not steht der FC Rüti – von 2015 bis zuletzt Oberländer Interregio-Vertreter. Er stand in dieser Zeit im Rufe einer Spektakelmannschaft inklusive vieler Tore, und klassierte sich bis 2019 immer in den Top 6. Der Niedergang zeichnete sich in der anschliessenden Abbruch-Saison (10. Platz) und endgültig in der verkürzten letzten Meisterschaft ab, als Rüti den Endspurt verpatzte – und absteigen musste.