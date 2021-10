Der FC Uster fordert Profiteams

Neben dem organisierenden Zweitliga-Klub FCU nehmen der letzte Gewinner FC Winterthur sowie die Grasshoppers daran teil.

Bei den Profiteams fehlen am Mittwochabend aufgrund der Länderspiel-Pause die Nationalspieler. Zuletzt war neben dem aktuellen Challenge-League-Leader Winterthur der FCZ regelmässiger dritter Teilnehmer gewesen.

Für Super-League-Rückkehrer GC ist es so der erste Auftritt am Anlass seit sieben Jahren. Die Partien werden in einem Blitzformat (45 Minuten pro Spiel) ausgetragen.

Einlass nur mit Covid-Zertifikat

Zutritt ist nur mit einem gültigen Covid-Zertifikat möglich. Vor Ort gibt es die Möglichkeit, sich auf dem Buchholz sowie dem Zeughausareal ab 17 Uhr sich testen zu lassen, um bei einem negativen Ergebnis Zugang zum Turnier zu bekommen. (zo)

Spielplan. 19 Uhr: Uster (2. Liga) - Winterthur (Challenge League). – 20 Uhr: Uster - Grasshoppers (Super League). – 21 Uhr: Grasshoppers - Winterthur.