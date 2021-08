Mit 44 diktiert er noch immer das Tempo

Noch eine Saison, ja, das muss sein. Und dann? Noch eine? Ein Achselzucken. Er spielt einfach gerne, und so gut wie nie ist ihm der Aufwand zu gross geworden oder das Training zu anstrengend.



Also sagt ­Orhan Cavgin: «Ich lasse mir alle Optionen offen.» Und bringt so manchen zum Staunen, denn: Orhan ist 44, geboren am 25. November 1976. Die Bühne des vermeintlichen Seniors ist die 2. Liga.