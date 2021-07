Schweizer Halbfinal-Traum platzt

Der Ritt der Emotionen durch die EM ist zu Ende: Die Schweiz verliert in den Viertelfinals das Penaltyschiessen gegen Spanien 1:3. Zuvor hatten sich die Schweizer nach der Roten Karte gegen den Hinwiler Remo Freuler in Unterzahl mit einem 1:1 ins Penaltyschiessen gekämpft.



Die Gazprom-Arena in St. Petersburg will der Schweiz kein Glück bringen. Drei Jahre nach dem Out im WM-Achtelfinal ist hier auch die EM für die SFV-Auswahl zu Ende.

Aber was ist das für ein anderes Gefühl als 2018 nach der Niederlage gegen Schweden. Diesmal verlassen die Schweizer die grosse Bühne mehr als nur mit erhobenem Haupt. Vier Tage nach dem Triumph gegen den Weltmeister Frankreich fehlte nur wenig, und die Schweizer hätten im ersten Viertelfinal seit 67 Jahren die Grenzen nochmals verschoben.

Bis sie sich dem Favoriten beugen mussten, hatten sie so viel Ungemach zu überstehen, wie es schier unmöglich schien. Captain Granit Xhaka fehlte gesperrt. Nach acht Minuten lagen die Schweizer nach einem abgefälschten Schuss 0:1 zurück, dann musste Breel Embolo verletzt ausgewechselt werden.

Und als die Schweiz einen Weg ins Spiel gefunden und durch Xherdan Shaqiri zum 1:1 ausgeglichen hatte (67.), kam sie wieder unverschuldet vom Weg ab: Schiedsrichter Michael Oliver zeigte Freuler zu Unrecht für ein Foul im Mittelfeld die Rote Karte (77.).

Die Kraft fehlt

Im Penaltyschiessen verliess die Schweizer das Glück dann vollends: Sie hatten zwei Mal den kleinen Vorteil eines verschossenen Penaltys der Spanier. Aber es fehlte letztlich nach 120 Minuten heroischem Kampf – 43 Minuten davon in Unterzahl – die Kraft und die Konzentration, um den Sieg an sich zu reissen.

Zunächst reüssierte Mario Gavranovic, dann verschossen der Reihe nach Fabian Schär, Manuel Akanji und Ruben Vargas. Alle drei hatten am Montag gegen Frankreich noch getroffen. Und so steht nicht die Schweiz erstmals überhaupt in einem Halbfinal, sondern Spanien erstmals seit 2012.