Dieser «Svizzero» aus Hinwil ist besser, als alle denken

Das ist mal wieder typisch. Da müsste RemoFreuler für einmal im Zentrum stehen. Schliesslich spielt die Schweiz am Mittwoch gegen Italien. Und er ist der einzige Schweizer Stammspieler in der Serie A. Aber dann wird er zur neuen Frisur von Granit Xhaka befragt. Der Hinwiler blickt zum Pressechef des Schweizerischen Fussballverbands und fragt: «Ich dachte, dass ich darauf keine Antwort gebe?» Was ja eigentlich auch so etwas wie eine Antwort ist.