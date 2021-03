Ein Nationalspieler für den FC Greifensee

Almen Abdi in den Niederungen des Regionalfussballs? Das Gerücht um ein mögliches Comeback des Ex-Profis aus Dübendorf machte tatsächlich in der Winterpause die Runde.

Beim Zweitligisten Oerlikon/Polizei spielen einige alte Weggefährten aus früheren FCZ-Zeiten – ausserdem war Abdi mehrfach Stargast in den Sommercamps der Fussball-Schule des Stadtzürcher Klubs.

An Berührungspunkten fehlte es also nicht. Und dennoch: Die Zweitligisten aus der Region werden Abdi in diesem Frühling nicht auf dem Feld gegenüberstehen. Auf die Frage, woran der Transfer denn gescheitert sei, kommt bei Oerlikon/Polizei eine Antwort mit einem Augenzwinkern: «Am Medizin-Check.»

Abdi war in seiner Karriere irgendwie auch ein Unvollendeter. Frühe Erfolge mit seinem Jugendklub FC Zürich, später der Aufstieg mit Watford in die Premier League. Am Ende aber der stille Abschied bei Sheffield Wednesday im Juli 2019. Für die Schweiz bestritt er trotz unbestritten besonderen Fähigkeiten nur sechs Länderspiele.

Gegen die ganz Grossen

In dieser Beziehung sogar etwas mehr zu bieten hat ein anderer Nationalspieler. 53-mal lief nämlich Yves Oehri, die Winterverpflichtung des FC Greifensee, für sein Heimatland auf. Zwar nur für das vergleichsweise kleine Liechtenstein. Und doch traf er natürlich bei seinen Einsätzen in den WM- und EM-Qualifikationspartien auch auf einige ganz grosse Namen des Weltfussballs.