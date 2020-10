Der «Züri-Bueb» in der grossen Fussballwelt

Wer KevinRüegg kennt, wer mit ihm gesprochen hat, der weiss: Der junge Mann ist bescheiden. «Das ist seine grosse Qualität», sagt Mauro Lustrinelli. Und liefert eher ungewollt den Beweis.

Rüegg spreche nämlich schon ziemlich gut Italienisch, die beiden könnten sich in Lustrinellis Muttersprache unterhalten. Noch wenige Minuten zuvor sagte Rüegg selbst am Telefon: «Italienisch kann ich noch nicht so gut.»

Und auch wenn Lustrinellis Version stimmt, dann würde Rüegg nicht damit angeben.