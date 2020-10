Deshalb trifft Rüti das Tor nicht mehr

Von einem Platz in den Top 5 sprach Rütis Trainer Shaip Krasniqi im Vorfeld der Meisterschaft. Die Oberländer sollten wieder an die Darbietungen seit dem erneuten Aufstieg in die 2. Liga interregional im Jahr 2015 anknüpfen. Dabei erschufen sie sich nur den Ruf einer Spektakelmannschaft, die immer für viele Tore gut ist.

Der FCR klassierte sich bis 2019 auch immer zwischen Rang 2 und 6. «Der Klub, der über allen anderen thront», lautete der Titel in der Regionalfussball-Beilage des ZO/AvU. Vom Oberländer Vorzeigeklub ist im Artikel die Rede.