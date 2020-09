Der FCZ-Innenverteidiger der Zukunft

Die Bäume werfen in der Septembersonne lange Schatten, am Himmel zieht ein Fischreiher seine Kreise, im Hintergrund glänzt der Greifensee in karibischem Grün. Ilan Sauter kommt auf die Minute pünktlich zum Interviewtermin auf der Sportanlage Looren in der Gemeinde Maur – mit dem Fahrrad: «Für die Autoprüfung hats zeitlich noch nicht gereicht. Aber ich arbeite dran.»