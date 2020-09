Aufbruchstimmung auch an der Basis

Den ersten Höhepunkt gibts noch vor dem Auftakt in die Meisterschaft. In den 1/32-Finals des Schweizer Cups treffen die Zweitliga-Frauen des FC Effretikon am Samstag auf den NLB-Klub Schlieren.

Möglich wurde diese Affiche wegen des Corona-bedingten Saisonabbruchs. So wurden die Effretikerinnen unter allen Viertelfinalisten des FVRZ-Cups als Teilnehmer ausgelost. Die Vorfreude ist deshalb gross. «Das wird sicher ein interessanter Vergleich», sagt Trainer Patrik Meier und hofft auf eine schöne Zuschauerkulisse auf dem Sportplatz Eselriet.