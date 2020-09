«Dass wir zum besten Klubhaus ernannt wurden, erfuhren wir per SMS»

Wenn ein Restaurant eine Auszeichnung bekommt, wird die Urkunde normalerweise prominent platziert. Am Eingang auf Augenhöhe, damit es auch jeder sieht. Am besten gleich mit auffälligem Rahmen aus Neonlichtern. Nicht so im «Goalino». Im Klubhaus des FC Greifensee wird der zwei Jahre alte Artikel der Regionalfussball-Beilage, der sie zur besten Gaststätte in der Umgebung kürt, versteckt. Hinter einer Slushy-Maschine. Dabei sind die beiden Betreiber des «Goalinos», Francesca und Franco Cutruneo, richtig stolz auf die Auszeichnung.