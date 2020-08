Der Menschenfänger vom Eselriet

Trainer werden? Nein, daran dachte Flakon Halimi nie. Nicht als junger Spieler in Deutschland, der genügend Talent zu haben schien, um Profi zu werden.

Auch viel später nicht, als er beim FC Oetwil am See spielender Assistent von Urs Rhyner war. Halimi musste vielmehr vom damaligen Trainer angestossen werden, um sich als Chef an der Seitenlinie zu versuchen.

«Er hat gesagt: ‹Du hast Talent.› Dann habe ich ihm das geglaubt.»