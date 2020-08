FCZ-Jungstar Rüegg zieht es nach Verona

Kevin Rüegg wechselt per sofort vom FC Zürich in die Serie A zu Hellas Verona. Der 22-jährige aus Nänikon unterschrieb bei den Norditalienern nach bestandenem Medizincheck einen Vertrag, über dessen Bedingungen Stillschweigen vereinbart wurde.

Zwei Millionen Euro Ablöse?

Die Ablösesumme für den vielseitig einsetzbaren U21-Internationalen beträgt Medienberichten zufolge zwei Millionen Euro.

Aussenverteidiger Rüegg, dessen Vertrag mit dem FCZ im kommenden Sommer ausgelaufen wäre, hat sich bei den Zürchern in den letzten Jahren auf der rechten Aussenbahn und im defensiven Mittelfeld zum Führungsspieler entwickelt.

Cupsieger mit dem FCZ

Trotz seines Alters blickt er auf 85 Partien in der Super League (3 Tore), einige davon als Captain. 2018 gewann er mit dem FCZ den Schweizer Cup.

Hellas Verona belegte in der abgelaufenen Saison in der Serie A den 9. Platz. Rüegg könnte beim Klub aus der norditalienischen Provinz Venetien der Nachfolger von Vizecaptain und Aussenverteidiger Davide Faraoni sein, der vor einem Transfer zu Napoli stehen soll.

Debüt mit 18

Kevin Rüegg war als 10-Jähriger zum FC Zürich gewechselt und durchlief in der Folge sämtliche Nachwuchsstufen. Sein Debüt in der damals in der Challenge League spielenden ersten Mannschaft gab er im Februar 2017 mit 18 gegen den FC Wohlen.