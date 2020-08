«Wer ist denn heute noch bereit, so etwas ehrenamtlich zu tun?»

Als Markus Herzog vor neun Jahren in der Regionalfussball-Beilage porträtiert wurde, posierte er im Anzug und mit Zigarre auf der Spielerbank und sagte: «Ich weiss, was die Leute denken, wenn sie mich sehen.» Unter dem Bild stand: «Das Alphatier vom Zelgli» – gegen diese Bezeichnung hatte Herzog damals nichts einzuwenden. «Der mit der Zigarre, in Schale, mit zurückgeliertem Haar – für viele wirkt das arrogant», sagte er.

Als er neun Jahre später auf diese Aussagen angesprochen wird, mag er sich nicht recht daran erinnern. «Habe ich das wirklich so gesagt?»