Dübendorf als Meister der Effizienz

Die wegweisende Szene im Derby zwischen Dübendorf und Brüttisellen ereignete sich beim Stande von 3:1 rund 25 Minuten vor Schluss. Nach der Intervention von Alis Murati an Mauro Gallani im eigenen Strafraum entschied der Schiedsrichter nicht etwa auf Penalty, sondern auf Schwalbe und gelbe Karte für den Angreifer. Weil dies bereits dessen zweite war in diesem Spiel, blieb dem FCB nicht nur die grosse Chance auf den Anschlusstreffer verwehrt, sondern er musste den Rest der Partie auch noch in Unterzahl agieren.