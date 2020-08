Ein erfrischender Auftritt des FCW

Neun Monate ist es seit dem letzten Zweitliga-Spiel in der Region her. Am Donnerstag durfte der FC Wetzikon nun als erstes Team wieder ran. Die Oberländer setzten sich in einer vorgezogenen Partie gegen Oerlikon/Polizei 3:1 durch.

«Ich bin erleichtert», sagte Gabor Gerstenmaier und sprach von einem verdienten Sieg. Dabei ärgerte sich der FCW-Trainer jüngst noch über die ungenügenden Trainingspräsenzen seiner Spieler während der Vorbereitungsphase. Dazu passte auch das Cup-Aus gegen den Drittligisten Bülach bei der Saison-Hauptprobe.