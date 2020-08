Dübendorf löst das Ticket

Für Wetzikon ist der Cup bereits vorbei



Bittere Überraschung für den Titelverteidiger: Der FC Wetzikon ist im FVRZ-Cup schon in der 1. Runde an einem Unterklassigen gescheitert. Der Oberländer Zweitligist unterlag auswärts dem Drittligisten FC Bülach 5:6 nach Elfmeterschiessen.



Die Wetziker gerieten im Unterland zweimal in Rückstand, wobei sie das 1:2 (43.) erst durch ein Penaltytor von Dominik Käslin fünf Minuten vor Ende wettmachen konnten. Im kurz darauf folgenden Penaltyschiessen zog der FCW dann aber den Kürzeren.



Alle vier anderen ebenfalls am Wochenende engagierten Oberländer Zweitligisten zogen derweil souverän in die nächste Runde ein. Am treffsichersten erwies sich der FC Brüttisellen-Dietlikon. Er setzte sich gegen Knonau-Mettmenstetten (4.) mit einem Eishockey-Resultat durch – 12:2. Acht verschiedene Spieler trugen ihren Teil zum Schützenfest bei, mit drei Treffern war Andris Rosa der erfolgreichste Brüttiseller.



Noch erfolgreicher als Rosa war Altin Ramabaja. Der Stürmer traf viermal und steuerte so die Hälfte aller Tore beim deutlichen 8:0-Erfolg des FC Uster gegen den Viertligisten Benfica Clube de Zurique bei.



Ihre Pflichtaufgaben erfüllten auch Greifensee und Gossau souverän. Beide blieben ohne Gegentor. Die Greifenseer bezwangen Maur (4.) diskussionslos 4:0 – Philip Laue liess sich als dreifacher Torschütze feiern. Gossau setzte sich beim Drittligisten Elgg 2:0 durch. Erst am Dienstag in einer Woche im Einsatz ist der FC Effretikon. Er trifft auswärts auf Küsnacht (4.). (zo)