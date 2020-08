Neues Umfeld in alter Umgebung

Es ist eine Bühne, die er sich als Trainer nicht gewöhnt ist. Gleich in seinem ersten Meisterschaftsspiel mit den GC-Frauen geht es für Sascha Müller am Donnerstag in den Kybunpark. Zwar sind aufgrund der Schutzbestimmungen nur 1000 Besucher im Stadion des FC St. Gallen zugelassen, der Eröffnungsmatch der neuen Women̕s Super League (vorher Nationalliga A) wird allerdings auch live im Schweizer Fernsehen (SRF) übertragen.