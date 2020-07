«Man muss die Leute wachrütteln»

Die Assoziationen sind schnell da. Fussball und Schmerzmittel – das schreit nach saloppen Bildern. «Pillenkick», «Hau rein die Pille», «Gib mir die Pille» – so und ähnlich lauteten die Titel in deutschen Medien. Dort, wo die Pille eben auch der Ball ist, gelangte das Thema Schmerzmittel im Fussball (wieder) an die Oberfläche (mehr dazu in der Box nach dem Interview).