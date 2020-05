«Ich musste mich neu erfinden»

Die Coronavirus-Pandemie hat selbstredend auch Philippe Montandons Leben durcheinandergewirbelt. Seine Tätigkeit als Betriebswirtschafts-Dozent in der Erwachsenenbildung übt er derzeit im Homeoffice aus.

Von seinem neuen Wohnsitz in Züberwangen nahe Wil SG unterrichtet er seine Schülerinnen und Schüler am Bildungszentrum BVS in St. Gallen ausschliesslich virtuell.

Sein zweiter Nebenjob liegt derweil Corona-bedingt komplett auf Eis. Als Experte des TV-Bezahlsenders Teleclub kommentiert er seit Februar 2015 regelmässig Partien der höchsten beiden Schweizer Ligen.