Wetzikons Versäumnisse bleiben unbestraft

Ganz ohne zu zittern ging es dann doch wieder nicht. Wetzikon lag im Zweitliga-Derby gegen Effretikon wie schon in anderen Partien zuvor scheinbar komfortabel mit zwei Toren in Front. Auch diesmal verpassten es die Wetziker aber, den sich ihnen in Fülle bietenden Raum zum Setzen des entscheidenden Hiebes zu nutzen. Stattdessen verkürzte der FCE in der Nachspielzeit zum 1:2 und hätte mit der letzten Aktion gar beinahe noch ausgeglichen.

Wetzikon auf gutem Weg