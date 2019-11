Noch eine Niederlage zum Schluss

Zweitligist Gossau beendete die Vorrunde so, wie er sich in dieser allzu oft präsentiert hatte: mit einer eher bescheidenen Darbietung, die gegen Phönix Seen in eine diskussionslose 0:2-Niederlage mündete. Antonio Limata mochte seiner Mannschaft, die stets bemüht ist, keinen Vorwurf machen, konnte seine Ernüchterung über den bisherigen Saisonverlauf aber nicht verbergen. «Nicht nur die Resultate und der Tabellenplatz sind etwas enttäuschend, sondern auch die Art und Weise, wie diese zustande gekommen sind», so der FCG-Trainer, dessen Team auf dem 9.