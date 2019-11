Brüttisellen setzt Höhenflug fort

So schnell kann es gehen. Noch vor Kurzem drohte Zweitligist Brüttisellen den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze zu verlieren und Trainer Robert Merlo verkündete etwas gar verfrüht nach Verzweiflung anmutende Parolen. («Wir versuchen, das Unmögliche noch möglich zu machen») Und nun, nach dem 2:1-Erfolg zum Schluss der Hinrunde beim favorisierten FC Uster, dem dritten Sieg in Serie, überwintert der FCB sogar über dem Strich.