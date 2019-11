Uster gelingt spektakuläre Aufholjagd

Selten dürften sich zwei Halbzeiten derart unterschieden haben wie beim äusserst ereignisreichen Zweitliga-Duell zwischen Diessenhofen und Uster. Dies lag in erster Linie an den Ustermern, die zwei gänzlich verschiedene Gesichter zeigten. Vor der Pause brachten sie keinen Fuss vor den anderen und lagen gegen die effizienten Gäste scheinbar aussichtslos mit vier Toren im Hintertreffen. Danach aber drehten sie auf, holten Tor um Tor auf und verteidigten das erarbeitete Unentschieden in der Schlussphase selbst in doppelter Unterzahl.